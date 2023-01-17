Промес посетил матч КХЛ

Звезда московского «Спартака» Куинси Промес, пока его команда улетела в ОАЭ на первый сбор, даром времени не теряет и после дневных тренировок ходит на хоккей. Так, форварда этим вечером заметили на игре хоккейного «Спартака» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга в КХЛ.

Напомним, из-за личных обстоятельств Промес начал подготовку к сезону отдельно от остальной команды «красно-белых» и клуб его просьбу без согласия не оставил. Сейчас нидерландец тренируется с молодёжкой «Спартака», пока до 27 января.

Куинси Промес – один из лучших бомбардиров чемпионата России, у него на счету 14 забитых мячей. Столько же и у Владимира Сычевого из «Крыльев Советов».