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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес посетил матч КХЛ

17 Января 2023 • 20:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Звезда московского «Спартака» Куинси Промес, пока его команда улетела в ОАЭ на первый сбор, даром времени не теряет и после дневных тренировок ходит на хоккей. Так, форварда этим вечером заметили на игре хоккейного «Спартака» против «Автомобилиста» из Екатеринбурга в КХЛ.

Напомним, из-за личных обстоятельств Промес начал подготовку к сезону отдельно от остальной команды «красно-белых» и клуб его просьбу без согласия не оставил. Сейчас нидерландец тренируется с молодёжкой «Спартака», пока до 27 января.

Куинси Промес – один из лучших бомбардиров чемпионата России, у него на счету 14 забитых мячей. Столько же и у Владимира Сычевого из «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес КХЛ
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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