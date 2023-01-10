Источник: У Промеса нет конфликта со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес не имеет конфликтов ни с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, ни с руководством московского клуба. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что 31-летний нидерландец пропустит два первых предсезонных сбора «Спартака» в ОАЭ. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Промес будет отсутствовать по медицинским причинам.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «красно-белых» 23 матча, забив в них 17 голов и отдав семь результативных передач. После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.