Игрок «Урала» Сиссе: «РПЛ практически превосходит чемпионат Бельгии»

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе сравнил РПЛ с чемпионатами Англии и Бельгии, где он выступал ранее.

По мнению 28-летнего футболиста, российской лиге тяжело тягаться с АПЛ, но она ни в чём не уступает бельгийскому чемпионату.

«По сравнению с Англией, да, это более низкий уровень. Но с бельгийским чемпионатом российская лига не только идёт на равных, но и практически превосходит его», — цитирует Сиссе Metaratings.

В текущем сезоне Сиссе провёл за «Урал» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 17 туров РПЛ команда из Екатеринбурга занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.