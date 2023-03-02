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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломовицкий: «В «Спартаке» я не справился с давлением»

02 Марта 2023 • 12:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий поделился воспоминаниями о периоде своей игры за «Спартак».

По словам 25-летнего футболиста, ему не удалось справиться с давлением, так как тренерский штаб сходу начал его выпускать в самых ответственных и напряжённых играх. Кроме того, Ломовицкий отметил, что в то время клуб переживал непростые времена из-за многочисленных скандалов.

«В «Спартаке» меня сразу бросили в пекло. Дебютный матч был с «Оренбургом», когда на трибунах собрались 36 тысяч зрителей. А я буквально вчера играл за «Спартак-2» при ста болельщиках... И вдруг выхожу перед полным стадионом в основе команды, которая недавно стала чемпионом», — приводит слова Ломовицкого «Спорт-Экспресс».

Также Ломовицкий вспомнил гостевую игру против ПАОКа, где болельщики вели себя очень агрессивно, и матч с «Зенитом», завершившийся со счётом 0:0.

Напомним, Ломовицкий является воспитанником «Спартака». За основную команду «красно-белых» футболист выступал с 2017 по 2021 год. В общей сложности в составе московской команды полузащитник провёл 46 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Александр Ломовицкий
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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