Ребров – об «Урале»: «Хороший соперник»

Чемпион России в составе «Спартака» Артём Ребров высказался о результатах жеребьёвки Кубка России.

Специалист заявил, что ещё до жеребьёвки был уверен в том, какой соперник достанется «красно-белым» в полуфинале Пути РПЛ кубкового соревнования, а также отметил, что подобного рода уверенность случается довольно нечасто.

«Ну что ж, хороший соперник! А уже завтра проведём генеральную репетицию в официальном матче чемпионата», — написал Ребров в социальных сетях.

Завтра, четвёртого марта, «Спартак» проведёт домашний поединок с «Уралом» в рамках очередного тура РПЛ. Начало матча в 14:00.