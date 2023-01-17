Лаура Дебони, представитель Эрика из «Аль-Айна», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировала слухи о возможном переходе бразильца в московский «Спартак».

«Могу сказать, что к Эрику есть интерес от двух сильных клубов из России, но насколько я знаю, «Аль-Айн» не планирует сейчас продавать его», – заявила Дебони.

Напомним, Эрик выступает на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне на счету бразильца три гола и две результативные передачи за свой клуб во всех турнирах.

«Спартак» ушёл на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге на втором месте в турнирной таблице.