Лепсая рассказал, почему Дуарте выбрал «Спартак», а не «Боку Хуниорс»

Известный спортивный менеджер Тимур Лепсая высказался о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» в «Спартак».

По словам функционера, помимо московского клуба, интерес к 22-летнему игроку проявляла аргентинская «Бока Хуниорс». Однако Дуарте выбрал Россию из-за более высокой зарплаты.

«При идентичных предложениях он бы ушёл в «Боку», а не в «Спартак». Игра в одном из грандов латиноамериканского футбола при одинаковых деньгах точно перевешивает выступления в России без еврокубков», — приводит слова менеджера «Чемпионат».

В прошлом году Дуарте провёл за «Серро Портеньо» 45 матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт парагвайца со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.