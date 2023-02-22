В «Урале» назвали причину отсутствия зимних трансферов

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему в зимнее трансферное окно клуб из Екатеринбурга не сделал никаких приобретений.

По словам Иванова, в клубе довольны нынешним составом «Урала», так как прошлым летом была произведена хорошая работа на трансферном рынке.

«Летом мы приобрели достаточно футболистов, и сейчас нас всё устраивает. Будем смотреть, что будет дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

После 17 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой первый матч после возобновления чемпионата России екатеринбуржцы проведут 4 марта против «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.