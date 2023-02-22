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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» назвали причину отсутствия зимних трансферов

22 Февраля 2023 • 12:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему в зимнее трансферное окно клуб из Екатеринбурга не сделал никаких приобретений.

По словам Иванова, в клубе довольны нынешним составом «Урала», так как прошлым летом была произведена хорошая работа на трансферном рынке.

«Летом мы приобрели достаточно футболистов, и сейчас нас всё устраивает. Будем смотреть, что будет дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

После 17 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой первый матч после возобновления чемпионата России екатеринбуржцы проведут 4 марта против «Спартака». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Трансферы футбола - зима 2023
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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