Ребров: «Абаскаль взаимодействует и с молодёжными командами «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал об особенностях работы Гильермо Абаскаля в стане «красно-белых».

«Очень важно взаимодействие молодёжной команды с основной. Поэтому Гильермо всегда открыт для тренеров нашей системы, они не упускают шанса почерпнуть у тренера что-то нужное для работы с молодыми футболистами и понять, какие требования ждут ребят, когда они попадут уже в главную команду», - пишет Ребров в Telegram-канале.

Напомним, что на текущей неделе молодой испанский тренер продлил своё трудовое соглашение с «красно-белыми» до середины 2025 года.