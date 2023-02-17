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Ребров: «Абаскаль взаимодействует и с молодёжными командами «Спартака»

17 Февраля 2023 • 23:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал об особенностях работы Гильермо Абаскаля в стане «красно-белых».

«Очень важно взаимодействие молодёжной команды с основной. Поэтому Гильермо всегда открыт для тренеров нашей системы, они не упускают шанса почерпнуть у тренера что-то нужное для работы с молодыми футболистами и понять, какие требования ждут ребят, когда они попадут уже в главную команду», - пишет Ребров в Telegram-канале.

Напомним, что на текущей неделе молодой испанский тренер продлил своё трудовое соглашение с «красно-белыми» до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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