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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Спартака» Умяров рискует пропустить остаток сезона эксклюзив

28 Февраля 2023 • 13:22 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову может потребоваться операция, из-за чего 22-летний футболист рискует пропустить остаток нынешнего сезона.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану, так как кость срастается медленно и не совсем правильно.

В текущем сезоне российский хавбек провёл за «красно-белых» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

После 17 туров РПЛ «Спартак» идёт вторым, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Свой следующий матч москвичи проведут 4 марта против «Урала». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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Комментарии (1)
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One Live
28 Февраля 2023 в 13:26
Не хорошо так говорить, но хорошая новость для Спартака, уж очень часто он привозит!!!
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