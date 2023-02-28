По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову может потребоваться операция, из-за чего 22-летний футболист рискует пропустить остаток нынешнего сезона.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану, так как кость срастается медленно и не совсем правильно.

В текущем сезоне российский хавбек провёл за «красно-белых» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Спартак» идёт вторым, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Свой следующий матч москвичи проведут 4 марта против «Урала». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.