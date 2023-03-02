Бикфалви: Верю, что «Урал» добьётся хорошего результата со «Спартаком»

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви высказался о предстоящем матче против «Спартака» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Мы знаем, что «Спартак» в хорошей форме, смотрели их игры с «Локомотивом» на Кубок. Мы должны играть на максимум, отдавать все силы на поле, верю, что наша команда с хорошим результатом вернется назад», — заявил Бикфалви на клубном YouTube-канале.

В текущем сезоне 35-летний румын принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет один ассист.

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 4 марта, начало — в 14:00 по мск.