Шишкин уверен, что «Спартак» не заметит потери Рассказова

Бывший российский защитник Роман Шишкин высказался по поводу того, что защитник «красно-белых» Николай Рассказов может покинуть столичный клуб.

«Спартак» не заметит потери бойцов, я уверен, что клуб спокойно с этим справится», - цитирует Шишкина «РБ Спорт». Он добавил, что к Рассказову всегда было много вопросов со стороны критиков, а ещё игроку поможет переход в более слабый клуб, так как там он сможет закрепиться и стать игроком стартового состава.

В последнее время СМИ чаще всего связывают Рассказова с самарскими «Крыльями Советов». «Спартак» идёт на второй строчке в текущем сезоне чемпионата России.