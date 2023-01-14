Как отстранение «Спартака» от еврокубков играет на руку Промесу

Куинси Промес пропустит первые сборы «Спартака» в ОАЭ и, возможно, третий в Турции. По слухам, это связано с уголовным делом, которое ведётся в отношении него в Нидерландах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

«Спартак» отправляется на первый сбор в ОАЭ без своего лидера Куинси Промеса. Официально клуб объяснил это так: «Нападающий Куинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста». Однако эта формулировка выглядит дико, ведь нет никаких оснований, чтобы лидер команды готовился в отрыве от коллектива.

Травмы у Промеса нет, на чемпионате мира он не участвовал. Продавать его «Спартак» тоже не собирается, и конфликтов с клубом нет. В такой ситуации в качестве объяснения всплывает история с уголовным преследованием Промеса на родине. То, что доносится из Нидерландов, напоминает настоящий криминальный триллер в духе Гая Ричи. Наркотики, убийства, семья, взятки, верность друзей за решёткой – всё это есть. Правда, это всё слухи, так что заранее обвинять в чём-то Промеса тоже не стоит. Так или иначе в ОАЭ нападающий не летит. Видимо, сам футболист, да и клуб опасаются, что местные правоохранительные органы могут задержать футболиста и передать его Нидерландам для осуществления правосудия.

Ситуация вокруг Промеса сложилась интересная. Он, пожалуй, чуть ли не единственный футболист, которому на руку сыграло отстранение российских клубов от еврокубков. Если уж Промес опасается поездок в ОАЭ, то нет сомнений, что на матчи в страны Старого Света ему ехать тем более опасно. Наверное, даже при переходе в АФК, если он вдруг состоится, Промес не будет ездить на гостевые матчи во многие государства. Кстати, показательно, что у футболиста в инстаграме нет фотографий с отдыха этой зимой из каких-то стран.

В России же Промес может играть без ограничений, что он и делает. Причём с учётом нынешнего уровня футбола в нашей стране футболист из Нидерландов выделяется. Не зря именно Промес был признан лучшим игроком 2022 года.

Помимо футбола, не уйти от разговора об этической стороне ситуации. По данным прессы, Промеса обвиняют в довольно серьёзных преступлениях. Убийство и полтонны кокаина – это прямо гангстерский размах. «Спартаку» сложно быть в стороне, когда твою звезду и лидера подозревают в таких делах. Клуб не комментирует эту историю публично, будто это его не касается.

По сути, сейчас «Спартак» на одну чашу весов положил вопрос своей репутации. Как ни крути, не очень красиво, что твоему игроку предъявляют подобные обвинения. Тот факт, что Промес не едет в ОАЭ, косвенно подтверждает, что как минимум это всё небезосновательно. Можно вспомнить, что в своё время Аяза Гулиева оштрафовали и отправили в дубль «всего лишь» за избиение американского гражданина. А тут убийство и наркотики сопровождаются тишиной.

В целом понятно, почему «Спартак» так поступает. Промес – лидер, лучший игрок команды. В нынешних реалиях в Россию футболиста такого уровня на замену привезти будет почти нереально. К тому же такая ситуация почти гарантирует, что Промес не приостановит контракт и не уедет.

В общем Промес получается настоящим выгодоприобретателем текущей ситуации. Вопрос в том, что будет с форвардом, когда всё наладится. Хотя с учётом возраста Промеса, которому исполнился 31 год, возможно, он к тому моменту уже завершит карьеру.

Роман Андреев