Судья Галимов рассказал о том, как получал гневные сообщения от болельщиков «Спартака»

Арбитр РПЛ Роман Галимов рассказал о сообщениях, которые получал от болельщиков «Спартака» в социальных сетях.

По словам судьи, он почувствовал силу соцсетей по ходу своего дебютного сезона в высшем дивизионе чемпионата России. Галимов вспомнил игру «красно-белых» с «Уфой», которая завершилась победой башкирской команды со счётом 1:0.

«Там был эпизод, когда один из игроков «Спартака» в концовке матча упал в штрафной. Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил. Пришли люди и ко мне в комментарии», — приводит слова Галимова «Чемпионат».

Арбитр рассказал, что после той ситуации он принял решение закрыть аккаунт, оставив его только для близких людей.

Напомним, Галимов обслужит матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». Игра состоится завтра, 4 марта, и начнётся она в 16:30 по московскому времени. Отметим, что этот матч станет для судьи первым за последние четыре года.