«Спартак» анонсировал фильм про Жиго

Московский «Спартак» в своих соцсетях анонсировал выход документального фильма про одного из своих бывших игроков – Самуэля Жиго. Премьера состоится уже завтра – 27 декабря, покажет ленту официальный YouTube-канал московского клуба.

Французский защитник выступал за «красно-белых» с 2018 по 2022 год, забил за команду 10 мячей и провёл более сотни игр во всех турнирах.

В январе 2022 года москвичи объявили о переходе игрока в «Марсель», где француз сейчас и выступает. Однако Жиго вернулся в Москву и на правах аренды доиграл сезон-21/22 и только после лета окончательно перебрался в новый клуб.