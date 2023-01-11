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Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции»

11 Января 2023 • 13:01 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о защитнике «красно-белых» Михе Мевле.

По мнению ветерана, 32-летний словенец является слабым звеном в обороне московской команды. На фоне этого Кавазашвили нашёл положительный момент в санкциях со стороны УЕФА, так как теперь наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю приходится искать замену для легионера среди воспитанников российского клуба.

«Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Напомним, Мевля перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года из «Аланьяспора». В нынешнем сезоне словенец провёл за «красно-белых» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Миха Мевля
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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Комментарии (1)
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rac531
11 Января 2023 в 14:05
Почему все акцентируют внимания, что Козашвили быший игрок «Спартак»а, а не «Торпедо»?
В «Торпедо» он играл с 1961 по 1968 гг., то есть ВОСЕМЬ сезонов, а в «Спартак»е всего 2 сезона)
Столько же, сколько и в Динамо (Тбилиси) и Торпедо (Кутаиси)
В последнее же время из небытия его вывели спартакофобские высказывания.
Например,

«Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал.»
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