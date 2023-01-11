Кавазашвили: «Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о защитнике «красно-белых» Михе Мевле.

По мнению ветерана, 32-летний словенец является слабым звеном в обороне московской команды. На фоне этого Кавазашвили нашёл положительный момент в санкциях со стороны УЕФА, так как теперь наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю приходится искать замену для легионера среди воспитанников российского клуба.

«Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Напомним, Мевля перешёл в «Спартак» в сентябре прошлого года из «Аланьяспора». В нынешнем сезоне словенец провёл за «красно-белых» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.