​На первый матч «Спартака» с Fan ID пришло всего 4,5 тысячи фанатов

С марта система Fan ID заработала на домашних матчах «Спартака» в чемпионате России. Дебютной игрой «красно-белых», на которую можно было прийти только при наличии электронного паспорта болельщика, стала игра с «Уралом».

Как сообщает телеграм-канал «Крысева | Терлецкий», на первый матч «Спартака» с Fan ID пришло примерно 4,5 тысячи фанатов. При этом «Открытие Арена» способна принять 45 тысяч человек.

Напомним, что «Спартак» не смог обыграть «Урал» - матч завершился вничью со счётом 2:2. Теперь команда Гильермо Абаскаля будет готовиться к игре против «Факела».

Перед Путиным отчитались о Fan ID