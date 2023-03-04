​Перед Путиным отчитались о Fan ID

Инициаторы закона о Fan ID перед рестартом чемпионата России отличались перед президентом страны Владимиром Путиным. В переданной записке утверждается, что реализация проекта «идёт по плану, все поддерживают и все довольны». Об этом рассказывает телеграм-канала «Первый спорт» со ссылкой на источник.

Стоит сказать, что внедрение в России системы с так называемыми электронными паспортами болельщика негативно сказалось на посещаемости матчей. Фанаты многих клубов бойкотируют матчи из-за Fan ID.

Сезон Российской премьер-лиги возобновился в пятницу. «Факел» и «Химки» сыграли вничью со счётом 1:1.

В субботу в чемпионате России пройдёт ещё четыре матча. Следить за ними можно будет на портале LiveResult.