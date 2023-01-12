Августо Параха, агент защитника парагвайского «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном переходе клиента в «Спартак».

«Не комментирую информацию о переговорах и интересе к футболистам из нашего агентства, поэтому про «Спартак» ничего не могу сказать», – заявил агент парагвайца.

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» и «Серро Портеньо» уже согласовали трансфер футболиста за 4,5 миллиона долларов. Согласован и личный контракт защитника до 2027 года, а также неустойка за односторонний разрыв контракта. Во вторник защитник должен прибыть в расположение «красно-белых» на медосмотр.