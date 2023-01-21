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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Я никогда не пойду работать в «Зенит»

21 Января 2023 • 11:05 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что никогда не согласился бы на работу в «Зените», так как считает себя настоящим спартаковцем. Напомним, Камоцци покинул московский клуб летом прошлого года.

«Несмотря на то, что я профессионал и серьёзно отношусь к своему делу, я никогда не пойду работать в «Зенит». Уважаю всех сотрудников этого клуба, но я — спартаковец», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. До конца чемпионата командам осталось провести по 13 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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wild cat
21 Января 2023 в 11:11
какоя высокая самамнения у энтава типа..)) каму тама ты нужон..куды там с свиным рылам ф калашный рят..))
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