Камоцци: «Я никогда не пойду работать в «Зенит»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что никогда не согласился бы на работу в «Зените», так как считает себя настоящим спартаковцем. Напомним, Камоцци покинул московский клуб летом прошлого года.

«Несмотря на то, что я профессионал и серьёзно отношусь к своему делу, я никогда не пойду работать в «Зенит». Уважаю всех сотрудников этого клуба, но я — спартаковец», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. До конца чемпионата командам осталось провести по 13 встреч.