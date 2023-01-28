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Деменко: «Пока Николсон – разочарование сезона»

28 Января 2023 • 01:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший спартаковец Максим Деменко назвал нападающего «Спартака» Шамара Николсона разочарованием сезона на текущий момент.

«Нужно время, чтобы понять, ошибкой ли было его приобретение. Естественно, по первой части сезона он — разочарование. Он оставляет двоякое впечатление. Пока в «Спартаке» он не прижился», - цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне на счету молодого ямайца Николсона всего четыре гола и два ассиста за 18 матчей за свой клуб во всех турнирах. В «Спартаке» нападающий уже год – с прошлой зимы.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро, ранее ходили слухи об интересе к игроку от «Салернитаны» из Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Шамар Николсон
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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