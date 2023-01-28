Деменко: «Пока Николсон – разочарование сезона»

Бывший спартаковец Максим Деменко назвал нападающего «Спартака» Шамара Николсона разочарованием сезона на текущий момент.

«Нужно время, чтобы понять, ошибкой ли было его приобретение. Естественно, по первой части сезона он — разочарование. Он оставляет двоякое впечатление. Пока в «Спартаке» он не прижился», - цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне на счету молодого ямайца Николсона всего четыре гола и два ассиста за 18 матчей за свой клуб во всех турнирах. В «Спартаке» нападающий уже год – с прошлой зимы.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро, ранее ходили слухи об интересе к игроку от «Салернитаны» из Серии А.