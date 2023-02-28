Сын знаменитого спартаковского полузащитника Ильи Цымбаларя Олег в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о шансах «Спартака» на золотые медали и кубок России.

- Как расцениваете шансы «Спартака» на второй подряд выигрыш Кубка России?

- А почему бы и не выиграть его снова? Несмотря на конкуренцию в этом турнире, я все равно надеюсь на то, что именно «Спартак» станет обладателем трофея. Пусть в сетке соревнований еще есть «Зенит», но и «красно-белые» не слабые. Не вижу ничего нереального.

- Как вам игра «Спартака» при Абаскале?

- Мне очень нравится. Я симпатизирую этому тренеру. Видно, что атмосфера в команде благоприятная, что тоже дает свой результат. Я радовался, когда Абаскаль переподписал контракт. Это идеальный тренер для «красно-белых». У меня есть такая чуйка внутри. На данный момент «Спартак» не найдет лучшего наставника.

- Есть мнение, что сейчас команда показывает истинный спартаковский футбол. Что об этом думаете?

- Я полгода назад был на матче «Спартака» и уже тогда говорил, что виднеется рисунок той игры. Атакующий футбол всегда был спартаковским. Верю, что у ребят получится как минимум достигнуть тех успехов, которых достигал золотой «Спартак» в 90-е годы.

- Можете сравнить нынешний «Спартак» с тем, за который играл ваш отец?

- Атакующий футбол схож. Тогда была одна большая семья, а не просто команда. Именно такая атмосфера царила внутри. Надеюсь, что преемники будут достойными.

- Кто из ребят вам больше нравится в составе нынешнего «Спартака»?

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- Самый яркий в атаке – Промес. У него очень высокий уровень. А по капитанским качествам Джикия выделяется. Он идеально подходит для этой роли. Я не знаком с ним лично, только заочно. Виделись пару раз. Да и вообще я близко ни с кем из нынешнего состава не знаком.

- Почему именно молодые тренеры добиваются успеха со «Спартаком»: Тедеско, Абаскаль?

- Потому что они ставят перед собой максимальные цели и не боятся ошибок.

- Вас не удивляет, что Абаскаль так доверяет молодежи? Не каждый тренер на это решится.

- Ну почему? И во времена Олега Романцева в «Спартаке» молодых ребят было много. Особенно, когда он только начинал свой тренерский путь. Он тоже сильно рисковал: брал в команду молодых футболистов со всего Советского Союза. Моего папу, например, Никифорова, Юрана, Парфёнова. Да, было видно, что это хорошие игроки, но без какого-то великого опыта за плечами. Он рисковал, поверил в них, и в итоге пришли победы.

- Ситуации немного разные, потому что тогда «Спартак» собирал таланты со всей страны, а сейчас наигрывает своих воспитанников.

- Так это круче, когда своя молодежь играет. Это финал всей работы.

- Кто из ребят вам больше нравится?

- Я не так давно вернулся в Москву, посетил две или три игры «Спартака» и никого отметить не могу. Но когда я бы в последних раз на «Открытие Арене», на матче с «Химками», Пруцев оставил очень хорошее впечатление. Думаю, что Мелёшин сможет побороться за место в основе уже в этом сезоне. Он оброс мяском по-спортивному и может конкурировать.

- «Спартак» борется с «Зенитом», но мало кто верит, что есть шансы на золотые медали. Вы как считаете?

- Все возможно. Есть хороший фильм «Пионеротряд», когда не было надежд на золото, но в последние два-три тура все решилось. Был сыгран золотой матч, и пришла победа. У «Спартака» нет возможности покупать супердорогих игроков, но есть сила, дух, характер. В спорте все равны, независимо от денег. Все решается на поле. Понятно, что есть нюансы, но все-таки. Если команда на хорошем ходу, ее трудно остановить. Я верю в то, что у «Спартака» есть шансы побороться с «Зенитом» за золото.

- Вы были удивлены переходу Дзюбы в «Локомотив»?

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- А чему удивляться? Да, он долго не играл, но на чемпионате мира 2018 года Артём проявил хорошие качества, помог сборной дойти до 1/8 финала. Это отличный игрок. Такой может даже спустя год простоя набрать форму. Главное желание.

- Валерий Карпин не исключил его возвращение в сборную при определенных условиях. Игрок в таком возрасте нужен сборной?

- Если он будет полезен, почему нет? Все зависит от его игры. Если сборной не будет хватать такого звена, как Дзюба, почему его не вызвать?

- Скоро сборная России будет играть с Ираном и Ираком. Вам интересны такие товарищеские матчи?

- Мы сейчас находимся в непростой ситуации, поэтому любой соперник важен, и любая игра для сборной - это практика, опыт. Все видели, как тяжело было играть с Узбекистаном, например. А так надо переждать, когда все наладится, и тогда команда вернется на хороший уровень.

Елена Григорьевская