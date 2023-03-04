​«Спартак» не обратится к ЭСК, несмотря на «украденную» победу

«Спартак» вправе быть недовольным работой арбитра Виталия Мешкова, ведь он, похоже, «украл» у команды победу над «Уралом». В концовке встречи рефери дал свисток о нарушении правил в атаке, после чего Александр Соболев отправил мяч в сетку. Судя по повторам, никакого нарушения против вратаря в этом эпизоде не было.

Несмотря на грубую ошибку судьи, обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза «Спартак» не планирует. Об этом рассказал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Не планируем обращаться в ЭСК», - сказал Зеленов, чьи слова приводит ТАСС.