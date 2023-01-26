Ловчев рассказал, что помешает «Спартаку» выиграть чемпионство

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о том, какую игру покажут «красно-белые» во второй части текущего сезона.

По мнению ветерана, «Спартак» испытывает проблемы в обороне, из-за чего ему будет трудно побороться за чемпионский титул в этом году. Тем не менее Ловчев подчеркнул, что «красно-белые» начали показывать интересный футбол, который они продолжат демонстрировать и после зимнего перерыва.

«Очень хромает защита, которую сейчас укрепляют, но новые игроки пока никак не внушают уверенность. После перерыва «Спартак» будет играть интересно, возможно экспериментально, но до чемпионства они не дойдут», — цитирует Ловчева Sport24.

Напомним, что после 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. До конца чемпионата командам осталось провести по 13 встреч.