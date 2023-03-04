​Мешков судит 200-й матч в РПЛ

Субботнюю программу 18-го тура чемпионата России открывает матч между «Спартаком» и «Уралом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Для него это 200-й матч в Российской премьер-лиге.

Рекорд в РПЛ принадлежит Владиславу Безбородову. Он отработал на 276 играх, и этот показатель ещё будет расти.

Следить за развитием событий в матче между «Спартаком» и «Уралом» можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что после 17 сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит», который завоёвывал золото в каждом из четырёх последних сезонов.