Новичок «Урала» Сунгатуллин прокомментировал переход в клуб

Новичок екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатуллин прокомментировал свой переход в стан уральского клуба.

«Конечно, хорошо быть в аренде. Но ещё лучше, когда клуб тебя покупает. Особенно, если это клуб Премьер-лиги», - улыбаясь рассказал игрок пресс-службе «Урала».

Футболист добавил, что для него переход в «Урал» на полноценной основе – новый этап карьеры.

Напомним, что Фаниль Сунгатуллин – воспитанник московского «Спартака», бывший капитан молодёжной команды, успевший немножко поиграть и в основе. Перешёл полузащитник в «Урал» летом 2022 года, а этой зимой подписал со «шмелями» долгосрочное соглашение.