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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ширко желает увидеть в РПЛ чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Спартаком»

26 Декабря 2022 • 22:16 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший российский форвард Александр Ширко хочет увидеть во второй половине сезона чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.

«Для этого «Спартаку» нужна стабильность в первую очередь. И касается это не только матчей с «Зенитом». Хорошо сыграть одну встречу будет недостаточно», - сказал Ширко «Матч-ТВ».

Сейчас отставание «Спартака» от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ составляет шесть очков. У команды из Санкт-Петербурга – 42 очка, у «красно-белых» - 36. Отметим, что последние четыре сезона чемпионом РПЛ становился «Зенит».

Вернётся РПЛ на российские стадионы после зимней паузы в первые выходные марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Ширко
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