Ширко желает увидеть в РПЛ чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший российский форвард Александр Ширко хочет увидеть во второй половине сезона чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.

«Для этого «Спартаку» нужна стабильность в первую очередь. И касается это не только матчей с «Зенитом». Хорошо сыграть одну встречу будет недостаточно», - сказал Ширко «Матч-ТВ».

Сейчас отставание «Спартака» от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ составляет шесть очков. У команды из Санкт-Петербурга – 42 очка, у «красно-белых» - 36. Отметим, что последние четыре сезона чемпионом РПЛ становился «Зенит».

Вернётся РПЛ на российские стадионы после зимней паузы в первые выходные марта.