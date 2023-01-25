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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Спартаку» Дзюба не нужен»

25 Января 2023 • 14:50 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о возможном возвращении воспитанника московского клуба Артёма Дзюбы в родную для себя команду.

Напомним, что в настоящий момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

По мнению Ловчева, «Спартаку» Дзюба сейчас не нужен, поскольку болельщики «красно-белых» его не примут.

«Дело даже больше не в футболе, а в болельщиках, которые не примут Дзюбу обратно. Но и тренер «Спартака» строит свою команду, которую он видит, и в неё никак не сможет вписаться Дзюба», — цитирует Ловчева Sport24.

Цвета «Спартака» Дзюба защищал в период с 2006 по 2015 год. В общей сложности за «красно-белых» форвард провёл 166 матчей и забил 38 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Артём Дзюба
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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Комментарии (1)
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rac531
25 Января 2023 в 15:22
Да и Ловчев, как и другие ветеринары-злопыхатели, не нужны)
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