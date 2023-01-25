Ловчев: «Спартаку» Дзюба не нужен»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о возможном возвращении воспитанника московского клуба Артёма Дзюбы в родную для себя команду.

Напомним, что в настоящий момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

По мнению Ловчева, «Спартаку» Дзюба сейчас не нужен, поскольку болельщики «красно-белых» его не примут.

«Дело даже больше не в футболе, а в болельщиках, которые не примут Дзюбу обратно. Но и тренер «Спартака» строит свою команду, которую он видит, и в неё никак не сможет вписаться Дзюба», — цитирует Ловчева Sport24.

Цвета «Спартака» Дзюба защищал в период с 2006 по 2015 год. В общей сложности за «красно-белых» форвард провёл 166 матчей и забил 38 голов.