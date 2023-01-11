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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Спартака» Мартинс рассказал о своём текущем состоянии

11 Января 2023 • 10:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём самочувствии после травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Чувствую себя хорошо. Как моё здоровье? Всё хорошо!» — цитирует Мартинса «Спорт-Экспресс».

Люксембургский хавбек защищает цвета «Спартака» с января 2022 года. В общей сложности за «красно-белых» Мартинс провёл 22 матча, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.

В настоящий момент в РПЛ продолжается зимний перерыв, который завершится весной. 4 марта в матче 18-го тура «Спартак» встретится с «Уралом». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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