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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» снова ведёт в матче со «Спартаком»

04 Марта 2023 • 15:38 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

В эти минуты «Спартак» и «Урал» проводят матч 18-го тура Премьер-лиги. На 64-й минуте гости вышли вперед во второй раз за поединок. «Красно-белые» не лучшим образом сыграли в обороне и позволили сопернику реализовать свой шанс. После передачи с правого края поля удалось выйти на ударную позицию Эрику Бикфалви, и тот переправил мяч в сетку. Счет стал 2:1.

В первом тайме Рай Влут реализовал пенальти, а Руслан Литвинов отыграл перевес «Урала» дальним ударом.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Эрик Бикфалви
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