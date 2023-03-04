«Урал» снова ведёт в матче со «Спартаком»

В эти минуты «Спартак» и «Урал» проводят матч 18-го тура Премьер-лиги. На 64-й минуте гости вышли вперед во второй раз за поединок. «Красно-белые» не лучшим образом сыграли в обороне и позволили сопернику реализовать свой шанс. После передачи с правого края поля удалось выйти на ударную позицию Эрику Бикфалви, и тот переправил мяч в сетку. Счет стал 2:1.

В первом тайме Рай Влут реализовал пенальти, а Руслан Литвинов отыграл перевес «Урала» дальним ударом.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.