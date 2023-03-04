​Игорь Федотов оценил решение назначить пенальти в ворота «Спартака»

В субботнем матче Премьер-лиги России между «Спартаком» и «Уралом» счёт открыли гости из Екатеринбурга. «Шмели» реализовали пенальти, который Виталий Мешков назначил за нарушение правил со стороны Алексиса Дуарте в штрафной площади. Комментарий по поводу этого момента дал бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов.

«Чётко видно, что игрок «Урала» тянулся к мячу, а Дуарте хватал его двумя руками за горло, таким образом задерживая его. Решение назначить пенальти в ворота «Спартака» правильное, как и показ жёлтой карточки – за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч», - сказал Федотов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Следить за матчем между «Спартаком» и «Уралом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. После первого тайма на табло «Открытие Арены» горит счёт 1:1.