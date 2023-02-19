Мостовой: «Все качества у Промеса есть, нужно физику поддерживать»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы Куинси Промеса во второй части сезона на фоне пропущенных сборов команды.

«Все качества у Куинси есть. Главное, физику поддерживать. Его опыт и уровень как футболиста позволяет ему находиться в отличном состоянии, даже если он тренируется не с командой», — приводит слова экс-полузащитника российской сборной издание «РБ Спорт». Также Мостовой отметил большой набор качеств в арсенале Промеса, что делает его разнообразным футболистом.

Напомним, что нидерландский форвард является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Премьер-лиги, забив 14 голов в 16 встречах чемпионата. Зимние сборы «Спартака» Куинси пропускает из-за личных обстоятельств.