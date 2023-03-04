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Ганчаренко: «Надо отдать должное моим ребятам, потому что сражались они всем сердцем»

04 Марта 2023 • 16:21 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:2).

- Учитывая содержание игры, довольны ли вы результатом?

- Знаете, такие качели были на протяжении 90 минут. Где-то мы моментами очень хорошо смотрелись, даже владели инициативой и какие-то моменты создавали. Где-то очень серьезно давил «Спартак», и мы с трудом справлялись с их забегами в нашу штрафную площадь. Моменты были у наших ворот, в концовке мы могли еще и выиграть, когда Юшин выскочил один  в один. Хорошая эмоциональная игра, которая держала в напряжении. Надо отдать должное моим ребятам, потому что сражались они всем сердцем и все вместе  работали. Это позволило нам сегодня сыграть достаточно хорошо.

- Неудобный вопрос, но хочется узнать ваше мнение по поводу судейства. Что, на ваш взгляд, было сегодня? Потому что это вызывало много вопросов.  

- Эмоции остывают, ты потом на многие эпизоды по-другому смотришь, но мы можем на что-то сетовать, может соперник сетовать, но на самом деле сложная игра. Многие оценки сложные были, поэтому давайте все-таки найдем понимание. Нам можно критиковать и на кого-то жаловаться. Мы одна из тех команд, которые больше всего очков потеряли из-за судейских решений. Как было, так было.

- Бевеев в конце первого тайма срезал мяч в свои ворота, так получилось, рикошет. Он пришел на интервью и сказал:   «Меня в раздевалке сейчас убьют». Что было в раздевалке?

- Да нет, никто никого не трогает за рикошет.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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