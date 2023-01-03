Кечинов назвал главное ожидание от РПЛ в 2023 году

Экс-спартаковец Валерий Кечинов поделился ожиданием от второй части сезона РПЛ-22/23.

«Очень надеюсь, что в РПЛ ещё есть интрига, и что «Спартак» до конца будет её делать. Жду во второй части сезона конкуренции «Зениту» от «Спартака», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, Премьер-лига вернётся на стадионы и телеэкраны России в первые выходные марта. Прямо сейчас безоговорочным лидером чемпионата России является петербургский «Зенит» - 42 очка. Вторым идёт московский «Спартак», у «красно-белых» - 36 очков в активе. В 2022 году прошло 17 туров текущего сезона национального первенства.