«Надо гнать Мешкова из футбола» — Маклаков

Известный актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков отреагировал на незасчитанный гол «красно-белых» в ворота «Урала».

«Надо гнать просто Мешкова из футбола. И тех, кто на ВАР сидел, потому что это явное нарушение всех законов, которые есть в футболе. Гол, конечно, был», — заявил Маклаков изданию «Спорт-Экспресс».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 2:2.

Команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» сократили отрыв от лидирующего «Зенита» до пяти очков, но санкт-петербургский клуб в эти минуты проводит свой матч против «Пари НН».