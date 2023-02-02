Червиченко: «С чего бы Абаскалю не поехать в «Севилью», если она им интересуется?»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из «красно-белых».

«На мой взгляд, Абаскаль — это хороший тренер. Он испанец: с чего бы ему не поехать в «Севилью», если она им правда интересуется? Вопрос в сумме, но вряд ли Абаскаль настолько проникся русской идеей», — приводит слова экс-президента «Спартака» издание «Чемпионат». По его мнению, специалисту невыгодно оставаться в Москве после отстранения клубов от международных турниров. Червиченко отметил, что возможный уход Абаскаля будет нормальным шагом, за который испанца критиковать нельзя.

Напомним, что Гильермо присоединился к «Спартаку» прошлым летом, перейдя из «Базеля». После 17 туров «красно-белые» находятся на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.