Агент отреагировал на информацию об интересе «Салернитаны» к Николсону

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию об интересе клуба итальянской Серии А «Салернитаны» к своему клиенту.

«Салернитана» хочет заполучить Шамара? Нет. Это неправдивая информация», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николсон перешёл в «Спартак» зимой 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл за «красно-белых» 18 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 7 миллионов евро.