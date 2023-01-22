Кечинов — об игре Кофрие в чемпионате Франции: «Видимо, он попал в свою команду»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие за французский «Клермон» на правах аренды.

Напомним, что 25-летний бельгиец был включён в список кандидатов на попадание в символическую сборную по итогам первого круга чемпионата Франции.

Кечинов считает, что Кофрие наконец-то попал в свою команду.

«Кофрие оказался на своём месте, поэтому всё так успешно складывается. Видимо, он сейчас попал в свою команду», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Клермон» 13 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.