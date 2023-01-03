Титов считает, что Промес может побить рекорд Симоняна

Именно Никите Симоняну принадлежит рекорд по количеству голов за московский «Спартак», он забил 160 голов, однако его рекорд может побить Куинси Промес - нидерландский легионер «Спартака». Сейчас на счету Промеса 98 голов в 200 проведенных матчах за московский клуб, и Егор Титов считает, что Куинси, если сделает усилие, сможет побить рекорд Симоняна.

- Я с огромным уважением отношусь к Промесу, работал с ним — он потрясающий человек. Если рекорд удастся переписать, честь и хвала Квинси — впишет своё имя золотыми буквами в историю. Не получится? Тогда 160 голов Симоняна будут вечными, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».