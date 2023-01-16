Дзюба и «Торпедо» нужны друг другу: Почему этот союз может быть результативным

Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что из этого получится.

Артём Дзюба собирается вернуться в Россию. По данным СМИ, 34-летний форвард после неудачного отрезка в турецком «Адана Демирспоре» хочет вернуться на родину. У него якобы есть предложения от «Сивасспора» и из Саудовской Аравии, но Дзюба предпочитает вернуться на родину. При этом в России серьёзный интерес есть лишь от «Торпедо», которое идёт в зоне вылета.

Тем не менее потенциальный союз «Торпедо» и Дзюбы – это то, что нужно обеим сторонам. «Автозаводцы» идут на последнем месте, забив всего 7 голов в 17 турах. Какие шансы у москвичей найти забивного форварда? Можно рискнуть и взять кого-то из Первой или Второй лиги, можно даже из М-Лиги. Можно позвать кого-то из тех легионеров, которые ещё могут доехать до России. Однако те же иностранцы вряд ли охотно поедут, рискуя летом оказаться в Лучшей лиге мира.

Пожалуй, для «Торпедо» более подходящего варианта, чем Дзюба, нет. Да, он не молод, но, с другой стороны, скорость никогда не была коньком форварда, а именно в этом компоненте игроки с годами сдают заметнее всего. Однако Дзюба всегда брал иным – настроем, желанием доказать. На протяжении всей карьеры он выдавал лучшие отрезки в тот момент, когда надо было кому-то продемонстрировать, что на его счёт ошибались. Дзюба всегда ярко действовал в арендах – в «Томи», в «Ростове», в «Арсенале». Потом же форвард всегда ярко возвращался что в «Спартак», что в «Зенит».

Сейчас для Дзюбы вновь пришло время доказать скептикам, что они неправы. Его же все списали, отправили на пенсию. Отличный момент для лебединой песни. Да и мотивация что надо – вытащить «Торпедо» из зоны вылета. Отставание в семь очков от четырнадцатого места – это много. Однако Дзюба на характере наверняка сделает всё, чтобы вытащить команду.

Помимо прочего, Дзюба – это колоссальный опыт. Он играл в Лиге чемпионов, на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Игроки «Торпедо» о таком могут лишь мечтать. Опыт – вещь, которую нельзя пощупать, но очень важная в критические моменты. Дзюба даст это «автозаводцам». Да и в конце концов наличие такого нападающего – это возможность играть в крайне простой футбол закидушками вперёд, но порой он бывает эффективным. «Торпедо» же сейчас не до ажурности, потому что очков у команды просто нет.

Для самого «Торпедо» Дзюба, помимо чисто футбольных качеств, может «сыграть» и с точки зрения пиара. Это бывший капитан сборной России, которого знает вся страна. Дзюба старается быть заметным с положительной точки зрения, но порой сам попадает в какие-то негативные истории. Однако нынешнему «Торпедо» хоть какое-то упоминание в прессе уже неплохо. Это в буквальном смысле чёрно-белая команда, которой не хватает яркости. Дзюба её добавит.

Сомнения «Торпедо» понятны. Возраст, немаленькая зарплата. Да и игрок, с которым трудно придумывать сложную тактику, а Талалаев любит такое. К тому же тренер и игрок вспыльчивые, тут и до конфликта недалеко. Однако сейчас и команда, и футболист нуждаются в совместном успехе их союза. Кажется, это может и сплотить их, и дать необходимый результат. Для российского футбола возвращение Дзюбы тоже станет плюсом. Как-никак это довольно медийный игрок, который привлекает внимание. В общем стоит надеяться, что сделка состоится.

Роман Андреев