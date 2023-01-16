Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба и «Торпедо» нужны друг другу: Почему этот союз может быть результативным

16 Января 2023 • 22:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что из этого получится.

Артём Дзюба собирается вернуться в Россию. По данным СМИ, 34-летний форвард после неудачного отрезка в турецком «Адана Демирспоре» хочет вернуться на родину. У него якобы есть предложения от «Сивасспора» и из Саудовской Аравии, но Дзюба предпочитает вернуться на родину. При этом в России серьёзный интерес есть лишь от «Торпедо», которое идёт в зоне вылета.

Тем не менее потенциальный союз «Торпедо» и Дзюбы – это то, что нужно обеим сторонам. «Автозаводцы» идут на последнем месте, забив всего 7 голов в 17 турах. Какие шансы у москвичей найти забивного форварда? Можно рискнуть и взять кого-то из Первой или Второй лиги, можно даже из М-Лиги. Можно позвать кого-то из тех легионеров, которые ещё могут доехать до России. Однако те же иностранцы вряд ли охотно поедут, рискуя летом оказаться в Лучшей лиге мира.

Пожалуй, для «Торпедо» более подходящего варианта, чем Дзюба, нет. Да, он не молод, но, с другой стороны, скорость никогда не была коньком форварда, а именно в этом компоненте игроки с годами сдают заметнее всего. Однако Дзюба всегда брал иным – настроем, желанием доказать. На протяжении всей карьеры он выдавал лучшие отрезки в тот момент, когда надо было кому-то продемонстрировать, что на его счёт ошибались. Дзюба всегда ярко действовал в арендах – в «Томи», в «Ростове», в «Арсенале». Потом же форвард всегда ярко возвращался что в «Спартак», что в «Зенит».

Сейчас для Дзюбы вновь пришло время доказать скептикам, что они неправы. Его же все списали, отправили на пенсию. Отличный момент для лебединой песни. Да и мотивация что надо – вытащить «Торпедо» из зоны вылета. Отставание в семь очков от четырнадцатого места – это много. Однако Дзюба на характере наверняка сделает всё, чтобы вытащить команду.

Помимо прочего, Дзюба – это колоссальный опыт. Он играл в Лиге чемпионов, на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Игроки «Торпедо» о таком могут лишь мечтать. Опыт – вещь, которую нельзя пощупать, но очень важная в критические моменты. Дзюба даст это «автозаводцам». Да и в конце концов наличие такого нападающего – это возможность играть в крайне простой футбол закидушками вперёд, но порой он бывает эффективным. «Торпедо» же сейчас не до ажурности, потому что очков у команды просто нет.

Для самого «Торпедо» Дзюба, помимо чисто футбольных качеств, может «сыграть» и с точки зрения пиара. Это бывший капитан сборной России, которого знает вся страна. Дзюба старается быть заметным с положительной точки зрения, но порой сам попадает в какие-то негативные истории. Однако нынешнему «Торпедо» хоть какое-то упоминание в прессе уже неплохо. Это в буквальном смысле чёрно-белая команда, которой не хватает яркости. Дзюба её добавит.

Сомнения «Торпедо» понятны. Возраст, немаленькая зарплата. Да и игрок, с которым трудно придумывать сложную тактику, а Талалаев любит такое. К тому же тренер и игрок вспыльчивые, тут и до конфликта недалеко. Однако сейчас и команда, и футболист нуждаются в совместном успехе их союза. Кажется, это может и сплотить их, и дать необходимый результат. Для российского футбола возвращение Дзюбы тоже станет плюсом. Как-никак это довольно медийный игрок, который привлекает внимание. В общем стоит надеяться, что сделка состоится.

Роман Андреев

Перейдёт ли Артём Дзюба в «Торпедо»?
Да Нет Всё равно
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
23:04 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Хотелось бы сыграть контрольный матч на одном из стадионов чемпионата мира»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Если у Баринова будет возможность, надо уезжать, попробовать себя»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Если Галактионов сможет «физику» дать команде, будет шанс выкарабкаться»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Подряд пять дней жёстких двухразовых тренировок - такого не вспомню»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Пиняев — на перспективу хороший трансфер, у него отличные задатки»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – о Баринове: «Бешикташ» — хороший клуб, пока о трансфере говорят агенты, журналисты»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Тихий: «Я готовлюсь по индивидуальной программе»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Аршавин о противостоянии «Зенита» и «Спартака»: «Многое изменилось за эти полгода»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «До интереса «Челси» Захарян играл достаточно прилично, а после — сбавил»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Серия А более динамичная, чем РПЛ, в каждом матче ты должен показывать максимум»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Аршавин – о Педро: «Нужно потрогать, пощупать и увидеть его в нашем чемпионате»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ситуация для «Торпедо» тяжёлая, только Дзюба может спасти»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Аршавин надеется, что после ухода Ловрена оборона «Зенита» не просядет
20:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Аршавина все хотели позвать, но «Локомотив» не смог»
Все новости
Рекомендуем