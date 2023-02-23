Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров: «Ни капли не удивился, когда узнал о назначении Тедеско в сборную Бельгии»

23 Февраля 2023 • 15:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о назначении бывшего наставника «красно-белых» Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

Напомним, 37-летний специалист возглавил бельгийскую команду 8 февраля, подписав соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Умяров признался, что назначение Тедеско в сборную Бельгии его ничуть не удивило.

«Вообще ни капли не удивился, когда узнал о его назначении в сборную Бельгии. По его работе в «Спартаке» было видно, что это очень хороший специалист», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Вместе с «красно-белыми» немецко-итальянский специалист выиграл серебряные медали чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Бельгии Доменико Тедеско Наиль Умяров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
15:39 · Россия. Первая лига
Агент Ломовицкого: «У меня нет никаких претензий к «Рубину»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Юрист объяснил отказ Верховного суда Швейцарии в рассмотрении апелляции РФС
15:22 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Ни капли не удивился, когда узнал о назначении Тедеско в сборную Бельгии»
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Малком за прошлый год около 200 раз нарушал ПДД
15:12 · Россия. Премьер-лига
​В «Бешикташе» отреагировали на слова агента Баринова
15:07 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Дзюба будет основным нападающим «Локомотива»
15:07 · Кубок России
Йоканович оценил состояние Лаксальта и Захаряна
15:01 · Кубок России
Осинькин: «Гарре процесс адаптации ещё не прошёл»
14:49 · Кубок России
Бышовец рассказал, какие факторы оказали влияние на матч «Локомотив» — «Спартак»
14:30 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:18 · Кубок России
Дуймович: «У Дзюбы прекрасные лидерские качества, это человек с характером»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Дзюба хочет вернуться на ведущие позиции, на которых он был несколько лет назад»
13:48 · Кубок России
Сёмин — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Не понравилось, что было много примитива в игре обеих команд»
13:32 · Кубок России
Кечинов — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «По этой игре справедлива была ничья»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось»
Все новости
Рекомендуем