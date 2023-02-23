Умяров: «Ни капли не удивился, когда узнал о назначении Тедеско в сборную Бельгии»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о назначении бывшего наставника «красно-белых» Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

Напомним, 37-летний специалист возглавил бельгийскую команду 8 февраля, подписав соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Умяров признался, что назначение Тедеско в сборную Бельгии его ничуть не удивило.

«Вообще ни капли не удивился, когда узнал о его назначении в сборную Бельгии. По его работе в «Спартаке» было видно, что это очень хороший специалист», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Вместе с «красно-белыми» немецко-итальянский специалист выиграл серебряные медали чемпионата России.