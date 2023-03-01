Чернов рассказал, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об ответном матче 1/4 финала Кубка России против «Локомотива», который завершился победой «красно-белых» со счётом 4:2.

По словам Чернова, в прошедшей встрече у «Спартака» получилось реализовать задуманный план, благодаря чему команде удалось добиться успеха. Также защитник рассказал, как «красно-белые» сдерживали новобранца «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Как удалось сдержать Дзюбу? Хорошо подготовились: посмотрели слабые и сильные стороны — от них и сыграли. Выполнили всё, что хотел тренер», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 4 марта против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.