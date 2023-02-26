Шишкин считает, что у «Спартака» и «Локомотива» равные шансы на выход в полуфинал Фонбет Кубка России

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин порассуждал о предстоящем ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» - «Локомотив».

«Я бы сказал — шансы практически 50 на 50, даже несмотря на то преимущество «красно-белых» в один гол. Вы сами помните, как складывался первый матч — «Локомотив» его практически не проиграл», — приводит слова Шишкина портал «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче противостояния «Локомотив» уступил «Спартаку» с минимальным счетом 0:1. Ответная игра запланирована на завтра, 27 февраля, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.