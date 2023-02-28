Умяров: Игнатов не нарушал правила на Тикнизяне

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал гол Романа Зобнина в ворота «Локомотива».

Напомним, перед голевым пасом на Зобнина хавбек Михаил Игнатов выиграл борьбу у защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. По мнению некоторых экспертов, игрок «красно-белых» нарушил правила на футболисте «железнодорожников», но арбитр засчитал гол после просмотра видеоповтора.

«Если судья засчитал гол, значит, все справедливо. Не считаю, что Миша Игнатов нарушал правила», — приводит слова Умярова издание «Спорт-Экспресс».

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (5:2) вышел в полуфинал Пути РПЛ.