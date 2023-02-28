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Кубок России

Умяров: Игнатов не нарушал правила на Тикнизяне

28 Февраля 2023 • 19:19 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал гол Романа Зобнина в ворота «Локомотива».

Напомним, перед голевым пасом на Зобнина хавбек Михаил Игнатов выиграл борьбу у защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. По мнению некоторых экспертов, игрок «красно-белых» нарушил правила на футболисте «железнодорожников», но арбитр засчитал гол после просмотра видеоповтора.

«Если судья засчитал гол, значит, все справедливо. Не считаю, что Миша Игнатов нарушал правила», — приводит слова Умярова издание «Спорт-Экспресс».

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (5:2) вышел в полуфинал Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Михаил Игнатов Наиль Умяров
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