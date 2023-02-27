Спартак - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня - кубковое дерби «Спартак» - «Локомотив». В первой встрече этих команд «железнодорожники» не были похожи на представителей подвала РПЛ и сегодня имеют шансы реабилитироваться за 0:1 в первом матче. Правда, шансы на такой сценарий ответного противостояния не слишком высоки. У «красно-белых» порядок с игрой и составом, к тому же непопавшие в старт в том матче легионеры будут только прибавлять.

С 20:00 эфир на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.