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Спартак - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

27 Февраля 2023 • 02:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.70 X 4.00 2 4.90
Через 17 ч. 18 мин.

Главный матч дня - кубковое дерби «Спартак» - «Локомотив». В первой встрече этих команд «железнодорожники» не были похожи на представителей подвала РПЛ и сегодня имеют шансы реабилитироваться за 0:1 в первом матче. Правда, шансы на такой сценарий ответного противостояния не слишком высоки. У «красно-белых» порядок с игрой и составом, к тому же непопавшие в старт в том матче легионеры будут только прибавлять.

С 20:00 эфир на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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Локомотив Москва Спартак Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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