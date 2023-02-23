Уилкшир: «Дзюба находится на задворках своей карьеры, но всё будет зависеть от его настроя»

Экс-защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился мнением о перспективах 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в составе «Локомотива».

Напомним, что вчера, 22 февраля, в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) Дзюба дебютировал в составе «железнодорожников».

«Дзюба находится на задворках своей карьеры и можно понять, что для него всё уже не так, как было раньше. Но всё будет зависеть от его менталитета и настроя доказать, что он ещё на многое способен», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», но расторг с ним контракт в начале ноября прошлого года. 8 февраля опытный форвард подписал контракт с «Локомотивом», рассчитанный до лета. Ответная встреча между «красно-зелёными» и «Спартаком» состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.