Быстров: «Локомотиву» всё-таки ещё чего-то не хватает»

Бывший игрок российской сборной Владимир Быстров высказался об игре «Локомотива» в первых матчах после возобновления сезона.

«Локомотиву» всё-таки ещё чего-то не хватает, может, взаимопонимания всех футболистов, которые играют», – заявил экс-игрок «Зенита» и «Спартака» в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, «красно-белые» были острее соперника в обеих встречах 1/4 финала Кубка России, отметив, что «железнодорожники» оказались сильнее лишь во втором тайме первого поединка, что стало возможным из-за расслабленности подопечных Гильермо Абаскаля.

Напомним, что «Локомотив» уступил дважды «Спартаку» в рамках кубкового соревнования со счетами 0:1 и 2:4, вылетев в Путь регионов.