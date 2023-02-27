Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Абаскаль: «У Куинси есть абсолютная свобода, как она есть и у Игнатова с Зиньковским»

27 Февраля 2023 • 19:50 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.00 2 4.20
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Вопрос относительно формата Кубка, вы играете ответный матч. Как относитесь именно к таким серьезным матчам?

- По формату Кубка я уже говорил, что мне очень нравится и формат первой стадии, группового этапа. Потому что можно было многое попробовать, много разных вещей, было где  разбежаться. И сейчас тоже плей-офф, это естественно очень напряженные матчи, матчи на вылет, где нужно биться, бороться. В целом я очень доволен форматом.

- Вопрос о том, что произошло в первом матче. Вы наверняка уже проанализировали, посмотрели ту игру. Что все-таки произошло со «Спартаком» во втором тайме? Как те события второго тайма повлияли на состав, если повлияли?

- Конечно, мы проанализировали ту игру, но конкретно на стартовый состав это никак не повлияло, в футболе такое бывает. Когда ты доминируешь с  таким преимуществом, бывает,  что соперник хочет отыграться и вернуться в игру, а ты даешь ему такую возможность. Тем более, «Локомотив» первую часть сезона провел не самым лучшим образом, и сейчас игроки ждут этого шанса, чтобы проявить себя и реабилитироваться.

- С учетом того, что предсезонку провели два крайних защитника Денисов и Хлусевич, с приходом Тавареша - какая предпочтительнее бровка для него, слева или справа?

- Ответ на вопрос даст только время, посмотрим. У нас в целом конкуренция в команде повышается. И Хлусевич с Денисовым уже внутри механизмов, они знают, что Таварешу только предстоит, это адаптация. Посмотрим. В целом, я рад, что конкуренция повышается в команде. Денисов может играть и в полузащите. Это относительно повышает его шансы, но в целом его шансы мне нравятся.

- По поводу Куинси, который сегодня играет в роли центрфорварда. Насколько это для него комфортная позиция? Обсуждали ли с ним его игру?

- У Куинси здесь есть абсолютная свобода, как она есть и у Миши Игнатова, у Антона Зиньковского. Они все свободны и могут передвигаться. Они должны чувствовать, что могут создавать креатив и опасность у ворот соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
Пари НН Пари НН
0
2
7.60 4.80 1.43
Видео
Окончен
Урал Урал
Ростов Ростов
2
1
2.55 3.15 3.05
Видео
50 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
1.92 3.55 4.20
Видео
28.02.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.55 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
20:29 · Кубок России
Промес проводит свой 200-й матч за «Спартак»
20:20 · Кубок России
Балахнин: «У «Ростова» ничего не получилось сегодня»
20:00 · Кубок России
Галактионов: «Дзюба - сегодня реваншист, у него глаза горят, он хочет добиваться результата»
19:54 · Кубок России
​Абаскаль ответил на вопрос о позиции Промеса в игре с «Локомотивом»
19:50 · Кубок России
Абаскаль: «У Куинси есть абсолютная свобода, как она есть и у Игнатова с Зиньковским»
19:49 · Кубок России
​Абаскаль оценил формат Кубка России
19:42 · Кубок России
Погребняк: «Совсем не удивлён победе «Урала» над «Ростовом»
19:30 · Кубок России
«Спартак» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:29 · Кубок России
Карпин пожаловался на жуткое невезение «Ростова»
19:26 · Кубок России
Григорий Иванов: «Игры не получилось, но главное, что мы одержали победу»
19:24 · Кубок России
Ганчаренко объяснил нервозность игроков «Урала» по ходу матча с «Ростовом»
19:15 · Кубок России
Егорычев – лучший игрок встречи «Урал» - «Ростов»
19:09 · Кубок России
Егорычев: «Просто сумасшедшая какая-то атмосфера, все выкладывались по полной и, слава богу, победили»
19:08 · Россия. Премьер-лига
«Урал» Ганчаренко не проигрывает 13 официальных матчей кряду
19:02 · Кубок России
Дзюба попал в основу «Локомотива» на битву со «Спартаком»
Все новости