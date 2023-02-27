Абаскаль: «У Куинси есть абсолютная свобода, как она есть и у Игнатова с Зиньковским»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Вопрос относительно формата Кубка, вы играете ответный матч. Как относитесь именно к таким серьезным матчам?

- По формату Кубка я уже говорил, что мне очень нравится и формат первой стадии, группового этапа. Потому что можно было многое попробовать, много разных вещей, было где разбежаться. И сейчас тоже плей-офф, это естественно очень напряженные матчи, матчи на вылет, где нужно биться, бороться. В целом я очень доволен форматом.

- Вопрос о том, что произошло в первом матче. Вы наверняка уже проанализировали, посмотрели ту игру. Что все-таки произошло со «Спартаком» во втором тайме? Как те события второго тайма повлияли на состав, если повлияли?

- Конечно, мы проанализировали ту игру, но конкретно на стартовый состав это никак не повлияло, в футболе такое бывает. Когда ты доминируешь с таким преимуществом, бывает, что соперник хочет отыграться и вернуться в игру, а ты даешь ему такую возможность. Тем более, «Локомотив» первую часть сезона провел не самым лучшим образом, и сейчас игроки ждут этого шанса, чтобы проявить себя и реабилитироваться.

- С учетом того, что предсезонку провели два крайних защитника Денисов и Хлусевич, с приходом Тавареша - какая предпочтительнее бровка для него, слева или справа?

- Ответ на вопрос даст только время, посмотрим. У нас в целом конкуренция в команде повышается. И Хлусевич с Денисовым уже внутри механизмов, они знают, что Таварешу только предстоит, это адаптация. Посмотрим. В целом, я рад, что конкуренция повышается в команде. Денисов может играть и в полузащите. Это относительно повышает его шансы, но в целом его шансы мне нравятся.

- По поводу Куинси, который сегодня играет в роли центрфорварда. Насколько это для него комфортная позиция? Обсуждали ли с ним его игру?

- У Куинси здесь есть абсолютная свобода, как она есть и у Миши Игнатова, у Антона Зиньковского. Они все свободны и могут передвигаться. Они должны чувствовать, что могут создавать креатив и опасность у ворот соперника.