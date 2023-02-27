Молодой полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов признан лучшим игроком матча «Спартак» - «Локомотив», сообщает канал «Матч ТВ». Два столичных клуба встречались сегодня в рамках ответного матча в четвертьфинале Кубка России, победу одержали «красно-белые» - 4:2.

На счету 22-летнего полузащитника – гол и ассист на Романа Зобнина в сегодняшней встрече.

Также за «Спартак» сегодня отличились Кристофер Мартинс и Куинси Промес (с пенальти). В составе «Локомотива» дублем отметился Антон Миранчук.

Напомним, в первой встрече, которая несколько дней назад прошла на «РЖД Арене», победу также одержали «красно-белые» - 1:0.