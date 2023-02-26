Шавло: У «Спартака» есть небольшое преимущество в дерби с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«У «Локомотива» есть возможность отыграться. Еще ничего не решено. Преимущество небольшое есть у «Спартака». Да, можно играть на ничью, но это опасно. «Спартак» играет у себя на стадионе, в этом плане им будет полегче», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В первом матче «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» с минимальным счетом 1:0. Ответная встреча состоится завтра, 27 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск.